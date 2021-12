Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht in Diedorf

Auf dem öffentlichen Parkplatz in der Dammstraße wird ein silberner VW Touran von einem Unbekannten angefahren. Das Auto war ordnungsgemäß geparkt.

Die Polizei sucht Zeugen, die eine Unfallflucht in Diedorf beobachtet haben könnten. Passiert ist der Vorfall am Samstag zwischen 9 und 15 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Dammstraße.

Dort parkte nach Auskunft der Polizei ein 53-Jähriger seinen silbernen VW Touran ordnungsgemäß. Ein bislang unbekannter Verursacher stieß mit seinem Fahrzeug gegen den VW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 melden. (thia)