Diedorf

11:00 Uhr

Polizei verhindert rechtzeitig Trunkenheitsfahrt in Anhausen

Gerade noch rechtzeitig hat die Polizei am Sonntag in Anhausen verhindern können, dass ein Betrunkener mit dem Auto fährt.

Ein Mann sitzt in Anhausen mit laufendem Motor und eingeschalteten Licht am Steuer und will jeden Moment losfahren. Die Polizei kann dies gerade noch verhindern.

Gerade noch rechtzeitig hat die Polizei am Sonntag in Anhausen verhindern können, dass ein Betrunkener mit dem Auto fährt. Der Mann stand gegen 2.25 Uhr bereits mit laufendem Motor und eingeschaltetem Licht auf einem Parkplatz und wollte augenscheinlich gerade wegfahren. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten schnell, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Alkoholtest bestätigte, dass der Grenzwert überschritten und der Mann nicht mehr fahrtüchtig war. Laut Polizei wurde ihm daher der Fahrzeugschüssel abgenommen und der Betroffene musste mit dem Taxi nach Hause fahren. (thia)

