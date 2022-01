Polizei zieht in Diedorf betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Diedorf bemerken die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer. Der Alkoholtest bestätigt die Vermutung.

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Dienstag in Diedorf aus dem Verkehr ziehen können. Der 44-jährige VW-Fahrer war um 21.52 Uhr in der Hauptstraße/Industriestraße in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer.

Polizei erwischt betrunkenen Autofahrer bei Kontrolle in Diedorf

Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,26 Promille. Daraufhin folgte laut Polizei eine Blutentnahme auf der Dienststelle und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (thia)