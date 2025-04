Polizisten beschlagnahmen Schusswaffen in Diedorf

Die Polizei stellte in Diedorf zwei Schreckschusswaffen sicher. Dem Bericht der Beamten zufolge, wurden die täuschend echt aussehenden Waffen bei zwei jungen Männern im Alter von 18 und 19 Jahren gefunden. Sie waren am Mittwochvormittag im Rahmen einer Routinekontrolle von der Polizei in der Lindenstraße kontrolliert worden.

Die beiden Pistolen der Marke Glock, Modell 9 und 17, wurden beschlagnahmt. Die beiden jungen Männer werden wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz angezeigt, berichtet die Polizei. (kinp)