Postbotin vergisst in Diedorf die Handbremse im Auto anzuziehen

Eine 43-Jährige parkt in Diedorf ihren Wagen, um die Post zuzustellen. Nach dem Aussteigen rollt das Auto plötzlich von alleine los.

Dieses autonome Fahren ist sicherlich nicht beabsichtigt gewesen. Eine Postzustellerin hatte am Mittwoch in der Goethestraße in Diedorf ihren Wagen geparkt und etwas Entscheidendes vergessen.

Handbremse vergessen: Postauto fährt in Diedorf gegen Dacia

Die 43-Jährige verließ um kurz nach 4 Uhr für einen kleinen Moment ihr Fahrzeug, ohne die Handbremse anzuziehen. Während ihrer Abwesenheit nahm das herrenlose Fahrzeug Fahrt auf und rollte gegen einen geparkten Dacia. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. (thia)