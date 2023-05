Radfahrer wird in Willishausen beinahe von Auto erfasst

Ein 17-Jähriger stürzt am Samstag von seinem Fahrrad. Zum Glück kann er einem Auto gerade noch ausweichen. Der Wagen erfasst den Vorderreifen des Fahrrads.

Großes Glück hatte offenbar ein 17-Jähriger, der am Samstag alleinbeteiligt von seinem Rad stürzte. Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche auf der Deubach Straße in Willishausen unterwegs, als er von seinem Rad stürzt. In dem Moment kam ein Auto, dem der Jugendliche gerade noch ausweichen konnte. Das Auto erfasste allerdings den Vorderreifen des Fahrrads. Der junge Mann blieb unverletzt. Den Sachschaden Rad und Auto schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro. (kinp)