Radfahrerin prallt mit Kopf gegen Garagenwand

Mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma ist eine 25-Jährige nach einem Fahrradunfall in Diedorf ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilt, baute sie am Donnerstag gegen 8.10 Uhr in der Grottestraße einen Unfall. Die junge Frau fuhr die abschüssige Straße hinunter und verlor dabei laut Polizei aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihr Fahrrad. Auf höhe der Hausnummer zwei prallte sie mit ihrem Kopf gegen eine Garage. Laut Polizei trug die Radlerin keinen Helm. (kinp)

Fahrradunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Garagenwand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diedorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis