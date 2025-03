Rock-Pop- und R&B-Hits mit Cash-n-Go am 14. März in Diedorf

Seit 2002 begeistert das sechs-köpfige A-capella-Ensemble aus Augsburg mit seinem unverwechselbaren Repertoire sein Publikum. Am Samstag, 14. März, um 19 Uhr, ist Cash-n-Go wieder zu hören, in der Immanuelkirche in Diedorf (Lindenstr. 20). Neuinterpretationen temporeicher Rock-Pop- und R&B-Hits über launige Schlager bis hin zu emotionalen Balladen und anspruchsvollem Jazz erwarten die Besucher. Langeweile ist garantiert fehl am Platz. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht. (AZ)