Rollstuhlfahrer in Diedorf von Auto angefahren

In Diedorf ist ein Rollstuhlfahrer von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei berichtet, überquerte der Mann am Mittwochabend die Hauptstraße. Dabei wurde er von einem Autofahrer, der in Richtung Augsburg unterwegs war, offenbar übersehen und angefahren. Eine Zeugin, die hinter dem Auto fuhr, berichtete der Polizei, dass der Rollstuhlfahrer nicht beleuchtet und damit schlecht zu sehen war. Der Verletzte musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. (kinp)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diedorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis