Sandro Roy: Debüt mit seinem neuen Quartett in Diedorf

Vier Musiker von internationalem Ruf begeistern in der Immanuel-Kirche mit Gypsy, Funk, Bossa Nova und Swing. Gelungener Auftakt zum Muskherbst.

Freunde besonderer Musikangebote dürfen sich in den kommenden Herbstwochen mit dem "Musikherbst 2022" auf eine außergewöhnliche Konzertreihe in der evangelischen Immanuel-Gemeinde in Diedorf freuen. Den Auftakt machte das Sandro Roy – Sinti Quartett, das den zahlreich erschienenen Besuchern und Besucherinnen einen wunderbaren Abend bot. Pfarrer Alan Büching freute sich mit Sandro Roy den Shootingstar an der Violine im Bereich Klassik und Jazz und gleichzeitig Kopf des Sandro Roy – Sinti Quartetts begrüßen zu dürfen. Begleitet wurde dieser von den brillanten Musikern Volker Kamp am Kontrabass, David Ritter an der Gitarre und dem international bekannten Jazzgitarristen Paulo Morello.

Gaben die Musiker an diesem Abend noch ihr Debüt in Diedorf, so darf man sicher annehmen, dass sie zukünftig in dem wunderbaren und gerade für solche Konzerte idealen Kirchenraum zurückkehren werden. Die vier Musiker präsentierten ein ausgewogenes Programm, das von Funk, Bossa Nova, Swing, Blues und einem fantastischen Gitarren-Duo bis hin zu Mozart alles abdeckte. Dabei brachten sie neben Stücken von Django Reinhart, dem großen Vorbild der Gipsy- und Swing-Szene, Michel Legrand oder Edvard Grieg auch Eigenkompositionen von Sandro Roy sowie Paulo Morello dar.

Zwischendurch entführte das Quartett nach Brasilien

Sandro Roy, der charmant durch den Abend führte, glänzte mit mitreißenden Solopartien genauso wie im Zusammenspiel von Geige und Gitarre mit Paulo Morello. Insbesondere bei dem Stück "Like Someone in Love" ließ er seine Geige singen, entlockte ihr berührende Töne, die tief ins Herz trafen. Einfühlsam begleitet wurde er dabei von David Ritter an der zweiten Sologitarre. Eine wunderbare Überraschung war das, vom Publikum umjubelte, Spiel der beiden grandiosen Gitarristen David Ritter und Paulo Morello. Ob cooler Swing, heiße Samba- und Bossa-Nova-Klänge, die nach Brasilien entführten, klassisch passend zur Abendstimmung der bekannte "Danse Norvegienne" von Edvard Grieg, das Sandro Roy – Sinti Quartett begeisterte.

Mal spielte das Quartett mitreißende Stücke, bei welchen die Zuhörer und Zuhörerinnen durchweg mit großer Freude im Takt mitgingen, dann wieder ließen sie mit ruhigeren Stücken ihre Fans gebannt innehalten und zuhören. Dies bestätigte auch das Ehepaar Rainer und Ursula Eckel aus Neusäß, das sich seit einem kürzlichen Konzert in der Stadthalle Neusäß ob seines großen Könnens zur Sandro-Roy-Fangemeinde zählt. "Ein schöner Abend", zeigten sie sich begeistert. Schließlich kündigte Sandro Roy als Überraschungsgast einen "wunderbaren Geiger, Jazz-Liebhaber und Konzertmeister" an, der niemand anders war, als der Hausherr Pfarrer Alan Büching, der natürlich besonders begeistert empfangen wurde. Er bereicherte mit seinem Geigenspiel die Zugaben des Sandro Roy – Sinti Quartetts.

