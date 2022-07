Diedorf

06:30 Uhr

Der Schaden am neuen Diedorfer Kindergarten ist größer als erwartet

Ein halbes Jahr nach der Eröffnung mussten zwei Gruppen der Kita St. Nikolaus in Diedorf-Hausen wieder aus ihren Gruppenräumen ausziehen. Ein Wasserschaden hatte unter anderem Schimmel verursacht.

Plus Schon nach einem halben Jahr mussten in Diedorf zwei Gruppen aus der neuen Kita St. Nikolaus wieder ausziehen. Nun zeigt sich: Die Sanierung wird lange dauern.

Von Jana Tallevi

Schlechte Nachrichten aus der Kita St. Nikolaus im Diedorfer Ortsteil Hausen: Die Sanierung im mittleren Gebäudeteil der Kita St. Nikolaus im Ortsteil Hausen wird nicht nur größer als erwartet, weil angrenzende Räume mit saniert werden müssen. Sie wird auch sehr teuer und lange dauern. Zudem steht noch nicht fest, wer für den Schaden aufkommen wird. Was passiert ist, als das Krippen- und Kindergartengebäude in Hausen gerade einmal ein halbes Jahr lang in Betrieb war, beschrieb Marktbaumeister Rolf Jüngst auf der Gemeinderatssitzung.

