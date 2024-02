Schlägerei in Diedorfer Asylunterkunft

Wie die Polizei mitteilt, kam es in einer Asylunterkunft in Diedorf zu einem handgreiflichen Streit. Die Beamten ermitteln wegen Körperverletzung.

In einer Asylunterkunft in Diedorf kam es zu einem handgreiflichen Streit. Wie die Polizei nun mitteilt, ereignete sich die Schlägerei. Bereits am Sonntagabend gegen 22 Uhr. Zu der Auseinandersetzung kam es zwischen zwei Bewohnern der Unterkunft im Alter von 24 und 35 Jahren. Auslöser der Schlägerei war offenbar ein Streit über die Lautstärke in den Räumlichkeiten, heißt es im Bericht der Polizei. Nachdem es zunächst zu Streit gekommen war, soll der ältere den jüngeren mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Der 24-Jährige flüchtete sich anschließend in ein benachbartes Zimmer. Der 35-Jährige hielt laut Polizei eine Metallstange in der Hand und forderte den jungen Mann zum Kampf auf. Dazu kam es zum Glück nicht. Der 35-Jährige konnte durch Mitbewohner des Heimes aus den Räumlichkeiten vertrieben werden. Die entstandene Gesichtsverletzung war leichter Natur und bedurfte keiner ärztlichen Behandlung, berichtet die Polizei.