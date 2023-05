Schlechtes Wetter: Eukitea verlegt "Maienwonne" ins Theaterhaus

Das Open Air fällt ins Wasser, doch es gibt eine Alternative.

Die als Open-Air-Veranstaltung geplante "Maien-Wonne" findet am Donnerstag, 18. Mai, im Theaterhaus in Diedorf und nicht wie ursprünglich vorgesehen auf der Waldbühne Anhausen statt. "Aufgrund der aktuellen Wetterlage und der starken Regenfälle in den letzten Tagen kann es nicht outdoor durchgeführt werden, da das Gelände zu durchweicht ist", erklärt Ensemblesprecherin Angelika Hagen.

Das Theatercafé und der Walderlebnispfad (in reduzierter Form) werden ab 14 Uhr auf dem Gelände des Theater Eukitea (Lindenstraße 18b, Diedorf) geöffnet sein. Ob das Maien-Wonne Open Air am Sonntag, 21. Mai, wie geplant auf der Waldbühne Anhausen durchgeführt werden kann, entscheidet sich kurzfristig und wird unter anderem über www.eukitea.de kommuniziert. (AZ)