Schülerin schaut nicht und stößt mit Auto zusammen

Eine 13-Jährige ist nach einem Verkehrsunfall in Diedorf von ihrem Rad gestürzt. Trotz leichter Verletzungen fuhr sie weiter. Nun sucht die Polizei nach einem Autofahrer.

Vermutlich unter Schock ist eine 13-jährige Fahrradfahrerin nach einem leichten Unfall mit einem schwarzen Auto einfach weitergefahren. Nun sucht die Polizei nach dem Verursacher. Am Montag, 11. September, fuhr das Mädchen gegen 12.15 Uhr auf der Lindenstraße in Diedorf mit ihrem Mountainbike in Richtung Lettenbach. Ohne Handzeichen zu geben oder auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, wollte sie die Straße dann nach links überqueren. Dabei stieß sie mit einem unbekannten schwarzen Wagen zusammen, der die 13-Jährige gerade überholen wollte.

Die Schülerin stürzte in der Folge und zog sich Schürfwunden am Knie zu. Der Autofahrer hielt an. Es kam jedoch zu keinem Personalienaustausch, da die 13-Jährige weiterfuhr. Der Verkehrsunfall wurde von den Eltern der 13-Jährigen nachträglich bei der Polizei gemeldet. Diese sucht jetzt nach dem Fahrer des schwarzen Wagens. Er wird gebeten, sich bei der PI Zusmarshausen zu melden. (jah)

