Schülerin wird in Diedorf beim Ladendiebstahl ertappt

Eine 16-Jährige legt in einem Drogeriemarkt in Diedorf Waren im Wert von 16 Euro auf das Band. Plötzlich schrillt der Alarm und das Personal wird fündig.

Eine 16-Jährige ist am Mittwoch in Diedorf bei einem Ladendiebstahl ertappt worden. Die Schülerin hatte in einem Drogeriemarkt an der Gewerbestraße Waren im Wert von 16 Euro auf das Kassenband aufgelegt, als plötzlich der Alarm schrillte.

Bei einer Kontrolle der Handtasche fand das Personal in der Handtasche der Schülerin laut Polizei weitere versteckte Kosmetikartikel im Wert von 68 Euro, die sie offensichtlich nicht bezahlen wollte. Nachdem die Anzeige wegen Ladendiebstahls aufgenommen worden war, wurde die 16-Jährige ihrer Mutter übergeben. (thia)