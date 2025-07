Schülerteam aus Diedorf gewinnt bei „Technik Scouts“

Mit Begeisterung, Kreativität und einer mitreißenden Teamleistung hat das Schülerteam „VR-Brille“ des Gymnasiums Diedorf beim bayernweiten Wettbewerb „Technik-Scouts“ überzeugt. Vor kurzem wurde es beim großen Finale in der ESO Supernova in Garching mit dem Recherchepreis ausgezeichnet. Die Jugendlichen hatten sich intensiv mit dem Beruf Data Scientist auseinandergesetzt. Ihr Beitrag überzeugte vor allem auch durch eine kreative Datenvisualisierung. Die Jury würdigte besonders die inhaltliche Tiefe und fundierte Recherche. Der Wettbewerb wird jährlich vom Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft veranstaltet und vom Bayerischen Wirtschaftsministerium und der Agentur für Arbeit München unterstützt. Über 340 Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern nahmen in diesem Jahr teil.

Praxisnahe Projekte

Ziel des Berufsorientierungsprojekts ist es, jungen Menschen technische Berufe praxisnah näherzubringen. Die teilnehmenden Teams wählen einen technischen Beruf aus und arbeiten mehrere Monate lang an verschiedenen Challenges: Von der intensiven Recherche über ein Praxisprojekt bis zur kreativen Mediengestaltung und einer Zukunftsvision für das Jahr 2050. Am Ende steht eine öffentliche Präsentation. Ob VR-Brillen programmieren, reale Handwerksprojekte umsetzen, Interviews mit Ausbildern führen oder Zukunftstechnologien reflektieren – Technik-Scouts sei viel mehr als ein Wettbewerb, erklärt Sandra Stenger. „Es ist ein Raum, in dem junge Menschen ihre Stärken entfalten und Berufe aktiv erleben können“, so die Vorstandsvorsitzende des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft. (AZ)

