Seit 25 Jahren eine Expertin für Rechnungen

Bei der Firma Kemmler Baustoff in Diedorf wurde ein Betriebsjubiläum gefeiert.

Birgit Adam aus Zusmarshausen ist nach 25 Mitarbeiterjahren der Dreh- und Angelpunkt in der administrativen Abwicklung der Hochbau-Abteilung von Kemmler Baustoff in Diedorf. Niemand könne so schnell Rechnungen schreiben wie sie, lobt Geschäftsführer Dennis Sesar. Adam kenne die Konditionen aller Hochbau-Kunden aus der Niederlassung Diedorf von Kemmler Baustoffe auswendig. Zudem arbeite die 41-jährige Kauffrau im Innendienst nicht nur unglaublich schnell und fehlerfrei. Sie sei auch hoch motiviert und verlässlich.

„Das Geklapper von Schreibmaschinen hat mich schon immer fasziniert“, lächelt die gebürtige Augsburgerin. So gab es für Adam, deren Elternhaus in Zusmarshausen stand, denn auch nie einen anderen Berufswunsch, als „irgendwann einmal ins Büro zu gehen“.

Beginn in Diedorf nach der Mittleren Reife

Nach der Mittleren Reife bewarb sich die damals 17-Jährige für diverse kaufmännische Ausbildungen – quer durch alle Branchen hinweg. „Weber Baustoffe sagte am schnellsten zu“, erinnert sich Adam. Das Baustoffzentrum bot der ambitionierten Schülerin, die unbedingt einen Bürojob haben wollte, eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau an. An ihre ersten Tage in der Firma, die später an die Tübinger Firmenfamilie Kemmler verkauft wurde, erinnert sie sich gerne zurück. Zum Ende ihrer Ausbildung arbeitete Adam bereits dem Verkaufsleiter zu und wurde ihrem Wunsch entsprechend in den Innendienst des Diedorfer Hochbaus übernommen. Auch 22 Jahre nach dem Ende der Ausbildung ist Adam dort immer noch die Expertin für die Rechnungserstellung. (AZ)