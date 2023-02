Senior fährt in Diedorf an gelber Ampel auf die Vorderfrau auf

Eine 35-jährige Autofahrerin fährt auf der B300 in Diedorf als plötzlich auf Höhe der Keimstraße die Ampel auf Gelb springt. Ihr Hintermann rechnet nicht damit, dass sie anhält.

Damit hat der Hintermann auf der B300 in Diedorf nicht gerechnet. Der 78-Jährige fuhr am Mittwoch gegen 13.40 Uhr hinter einer 35-Jährigen, als auf Höhe der Keimstraße die Ampel auf Gelb sprang.

Der Senior ging laut Polizei davon aus, dass die Frau die Kreuzung noch passieren würde, und registrierte zu spät, dass sie an der Ampel anhielt. Bei dem Auffahrunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Der Wagen des 78-Jährigen war so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde bei dem Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (thia)