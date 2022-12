Senior verursacht Unfall und fährt unbeirrt weiter

Eine 74-Jähriger stößt in Diedorf mit einer 30-Jährigen zusammen. Er fährt weiter und reagiert auch auf kein Hupen.

Einfach weitergefahren ist ein 74-Jähriger nach einem Unfall in Diedorf. Der Senior hatte am Montag um 11.30 Uhr in seinem BMW beim Ausfahren aus dem Netto-Parkplatz den VW Touran einer 30-jährigen Frau übersehen, die auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte fuhr.

Diese Frau versuchte laut Polizei noch nach links auszuweichen, konnte einen leichten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge aber nicht mehr verhindern. Der 74-Jährige fuhr nach dem Unfall unbeirrt in Richtung Ortsmitte weiter und reagierte auch nicht auf das Hupen der 30-Jährigen, die ihm hinterherfuhr. Daraufhin suchte die Polizei den 74-Jährigen später zu Hause auf und informierte ihn über den von ihm verursachten Unfall. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Den Senior erwartet jetzt eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (thia)