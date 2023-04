Seniorin bemerkt in Diedorf nicht, dass ihr Auto rollt

Eine 82-Jährige parkt rückwärst vom einem Hof in Diedorf aus und steht auf der Straße. Plötzlich rollt der Wagen nach vorne und stößt gegen einen geparkten Mercedes.

Nicht aufgepasst hat eine 82-jährige Autofahrerin am Mittwoch in Diedorf. Die Seniorin war gegen 10.45 Uhr in der Frühlingstraße rückwärts aus einem Hof gefahren und stand zunächst auf der Straße.

Dort bemerkte sie dann aber laut Polizei nicht, dass ihr Auto bereits wieder nach vorne zu rollen begann. Der Wagen stieß dabei gegen einen geparkten Mercedes der A-Klasse. Die 82-Jährige hatte jedoch Glück im Unglück. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit liegt der Sachschaden lediglich bei etwa 200 Euro. (thia)