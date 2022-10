Diedorf

10:46 Uhr

Seniorin streift in Diedorf ein geparktes Postauto

Eine 77-Jährige war in der Brunnenstraße mit ihrem Mercedes gegen einen Kleintransporter der Deutschen Post gestoßen.

Ein Kleintransporter der Deutschen Post steht in Diedorf am Straßenrand. Im Vorbeifahren bleibt eine 77-jährige Mercedes-Fahrerin an dem Wagen hängen.

Die Zustellung einiger Postsendungen könnte in Diedorf am Freitag möglicherweise etwas länger gedauert haben. Eine 77-Jährige war um 15.35 Uhr in der Brunnenstraße mit ihrem Mercedes gegen einen Kleintransporter der Deutschen Post gestoßen. Das Fahrzeug war laut Polizei ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt. Die Seniorin touchierte jedoch im Vorbeifahren das Fahrzeug und verursachte so einen Schaden in Höhe von 600 Euro. (thia)

