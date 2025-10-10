Sie gaben ihr Leben für ihren Glauben

Während der Diedorfer Kulturtage wurde in der Herz-Mariä-Kirche in Diedorf eine neue Ausstellung eröffnet. Sie berichtet von Glaubenszeugen aus dem 20. Jahrhundert im Bistum Augsburg. Auf 20 Tafeln erfahren die Besucherinnen und Besucher, wie diese Menschen aufgrund ihres katholischen Glaubens den Tod fanden. Alle Altersgruppen sind vertreten. Bekannte Namen wie der selige Max Josef Metzger, Christoph Probst von der NS-Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ oder der Politiker und KAB-Sekretär Johann Adlhoch sind darunter sowie weitgehend unbekannte Persönlichkeiten wie Sr. M. Walburga Diepolder, Maria-Regina Kramer oder Bruder Clemens Martin von den Missionaren vom Kostbaren Blut. Die Ausstellung wird noch bis Ende Oktober zu sehen sein. Die Kirche ist täglich geöffnet. Der Besuch ist für Schulklassen geeignet. Weitere Informationen und Terminabsprachen für Führungen über das Kath. Pfarramt Diedorf unter Telefon 02838/2326. (AZ)

