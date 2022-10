Smart-Fahrerin nimmt in Diedorf einem Mercedes die Vorfahrt

Eine 21-Jährige übersieht in Diedorf einen ebenfalls 21 Jahre alten Fahrer. Beim Zusammenstoß kommt es zu einem erheblichen Sachschaden.

Eine Smart-Fahrerin hat am Montag in Diedorf einem Mercedes-Fahrer die Vorfahrt genommen. Die 21-Jährige hatte gegen 9.30 Uhr an der Einmündung Gewerbestraße/Hauptstraße den ebenfalls 21 Jahre alten Fahrer übersehen. .

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Diese wurden dabei stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 9000 Euro. (thia)