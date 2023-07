Diedorf

vor 17 Min.

So feiert das Schmuttertal-Gymnasium einen besonders guten Jahrgang

Plus 14 von 77 Abolventen erreichen die Note 1,5 oder besser. Schulleiter Manhardt hebt die Leistungen im Fach Mathematik hervor. Es gab wieder eine Premiere.

Von Jana Tallevi

Um das Wesentliche zu sagen, braucht es nicht immer viele Worte. Und deshalb wünschte der Diedorfer Bürgermeister Peter Högg den Abiturienten und Abiturientinnen bei der Verleihung ihrer Abschlusszeugnisse im Schmuttertal-Gymnasium schlicht "eine gute, glückliche Zukunft". Ähnlich hielt es der stellvertretende Landrat Hubert Kraus. Auch wenn der richtige Weg manchmal über Umwege führe, "treffen Sie immer die richtige Entscheidung". Gerichtet waren diese Worte an die 77 jungen Frauen und Männer, die in diesem Jahr ihre Schulzeit am Diedorfer Gymnasium erfolgreich abgeschlossen haben. Weil die Schule die jüngste im Landkreis ist, gab es zudem eine Premiere.

Denn der Abitur-Jahrgang 2023 ist der erste, der seine komplette Schulzeit in dem Gebäude im Schmuttertal verbracht hat. Zuvor war die Schule in einem Containerbau untergekommen. Und zugleich der Letzte, der in den letzten beiden Jahren seiner Schulzeit, der Qualifikationsstufe, einen eigenen Gebäudeteil für sich hatte. Weil immer mehr Klassen nachrücken, wird sich die Schule ab dem kommenden Schuljahr neu organisieren, wie Abiturientin Francisca Neuhäusler in ihrer Abiturrede für die nachfolgenden Generationen bedauerte.

