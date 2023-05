Diedorf/Stadtbergen

18:00 Uhr

So hat Tina Schüssler den Dreh zur Shopping Queen erlebt

Plus Am Montag wird "Shopping Queen“ ausgestrahlt. So hat Weltmeisterin Tina Schüssler aus Diedorf den Dreh und das Treffen mit Designer Guido Maria Kretschmer erlebt.

Das Geheimnis war schnell gelüftet und machte wie ein Lauffeuer die Runde: Die dreifache Weltmeisterin im Boxen, Kickboxen, Sängerin, Schauspielerin und Ringsprecherin aus Diedorf, Tina Schüssler, macht bei "Shopping Queen" mit. Entdeckt hatten sie ihre Fans beim Einkauf im Modehaus Jung und bei Schuh-Schmid. Für sie und die weiteren vier Kandidatinnen aus Augsburg und Adelzhausen, lautete das Motto: "Viva Magenta! Zaubere ein angesagtes Outfit mit der neuen Trendfarbe!“ Doch wie kam es überhaupt zu ihrer Teilnahme bei der Styling-Doku? Und wie hat sie die Drehtage und den Designer Guido Maria Kretschmer erlebt? Exklusiv verrät die 48-Jährige einige Details, bevor am Montag, 22. Mai, die Sendung auf Vox ausgestrahlt wird.

Jede Woche schickt der Fashion-Designer Guido Maria Kretschmer fünf modebewusste Teilnehmerinnen auf Shopping-Tour, die nach einem vorgegebenen Motto, ausgestattet mit 500 Euro, sich entsprechend einkleiden und stylen müssen. Am Ende der Woche wird die "Shopping Queen“ gekürt. Täglich wird eine Teilnehmerin gefilmt, während die Konkurrentinnen sich in der jeweiligen Wohnung umschauen dürfen. Am Ende des Tages steht dann die Bewertung an, in der auf einer Skala von 0 bis 10 die Punkte vergeben werden. Die Teilnahme an dem beliebten Fernsehformat war für Tina Schüssler eigentlich nicht geplant. "Ich wurde dann aber von Constantin Entertainment angeschrieben, ob ich Lust hätte, dabei zu sein", sagt sie. Da es ja ein seriöses TV-Format sei, hätte ihrem "Ja“ nichts im Weg gestanden.

