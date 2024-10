Stopp-Schild missachtet: Unfall in Diedorf

An einer Kreuzung in Diedorf ist es am Donnerstag gegen 9 Uhr zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, hielt eine 67-Jährige zwar zunächst an einem Stoppschild an der Kreuzung Lindenstraße/Pestalozzistraße an. Nachdem sie ein Fahrzeug passieren ließ, fuhr sie dann aber los und übersah dabei ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Beim Zusammenstoß wurde die Lenkerin des vorfahrtsberechtigten Autos leicht verletzt, heißt es im Bericht der Polizei. Nach kurzzeitiger Begutachtung durch den Rettungsdienst konnte diese vor Ort entlassen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro, berichtet die Polizei. (kinp)

