Storch fliegt in Diedorf gegen eine Hochspannungsleitung und stirbt

Ein 58-Jähriger beobachtet, wie ein Storch in Diedorf gegen eine Hochspannungsleitung fliegt. Das Tier stürzt zu Boden und stirbt.

Ein Storch stürzte in Diedorf laut Polizei tot zu Boden. Ein Zeuge soll beobachtet haben, wie das Tier am Mittwoch gegen 16.30 Uhr an der Schmutterstraße in Richtung einer Oberleitung der Bahn flog. Dann soll der Vogel an die Hochspannungsleitung geflogen sein. Es kam zum Funkenschlag - und der Storch fiel zu Boden.

Woher der Storch kam, ist unklar, teilt die Polizei mit. In Diedorf und Umgebung gibt es mehrere Storchennester. (kinp)

Lesen Sie dazu auch