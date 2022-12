Streifkollision in Diedorf verursacht 18.000 Euro Schaden

Eine 92-Jährige fährt in Diedorf gegen die geöffnete Türe an einem geparkten Hyundai. Dessen Fahrerin hatte kurz zuvor ihr Kind vom Rücksitz geholt.

Eine 92-Jährige war am Montag um 17.30 Uhr in ihrem Suzuki auf der Allgäuer Straße in Diedorf unterwegs. Beim Vorbeifahren streifte sie mit ihrem Wagen die offenstehende Tür eines geparkten Hyundai. Dessen Fahrerin hatte kurz vorher ihr zweijähriges Kind vom Rücksitz geholt und die hintere, linke Türe offen stehen lassen. Bei der Kollision entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 18.000 Euro. (thia)