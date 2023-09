Streit in der Familie: Hund verletzt Polizeibeamte

Polizisten werden zu einem Familienstreit gerufen. Sie klingeln an der Tür. Als diese aufgeht, fällt der Hund der Familie beide Polizisten sofort an.

Ein Streit im familiären Umfeld, das war die Information für die Polizei in Zusmarshausen, mit der sie in eine Wohnanlage in Diedorf in der Bürgermeister-Grüner-Straße gerufen worden war am Samstag, 23. September, gegen 10.20 Uhr. Kaum wurde die Wohnungstür geöffnet, fiel der Hund der Familie beide Beamte an und biss sie in den Oberschenkel. Die Wohnungsinhaberin versuchte ebenfalls, einen Beamten zu verletzten und zielte auf sein Gesicht.

Einer der Beamten erlitt eine tiefe, der andere eine oberflächliche Bisswunde. Die Polizisten konnten den Einsatz noch vor Ort zu Ende bringen, der schwerer verletzte Beamte musste jedoch anschließend im Krankenhaus behandelt werden. (jah)

