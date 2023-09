Streit über ein Feuerzeug endet mit Schlägen

Am Diedorfer Bahnhof haben sich eine Frau und ein Mann so sehr gestritten, dass die Frau schließlich den Rucksack des Mannes auf die Gleise warf.

Körperverletzung am Bahnhof Diedorf: Am Samstag gegen 14.45 Uhr befand sich eine 36-Jährige mit ihrem 37-jährigen Bekannten am Bahnhof in Diedorf. Aufgrund eines Streites über ein Feuerzeug rastete die 36-Jährige laut Polizei aus und warf den Rucksack und das Handy des 37-Jährigen auf die Gleise.

Beide waren laut Polizei stark betrunken

Anschließend griff sie ihren Begleiter an. Dieser wehrte sich mit einem Schlag gegen die Stirn der 36-Jährigen, wodurch sie eine Beule und eine blutende Wunde erlitt. Aufgrund der Hilferufe der 36-Jährigen wurden Passanten aufmerksam und verständigten die Polizei. Nachdem die Polizei den Sachverhalt aufgenommen hatte und nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst gingen die Streitenden getrennte Wege. Beide waren erheblich alkoholisiert. (AZ)