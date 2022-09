Streit um Schaukel in Diedorf endet mit Kratzen, Schubsen und Spucken

Der Streit um die Benutzung einer Schaukel ist in Diedorf aus dem Ruder gelaufen. Das Ganze endete mit gegenseitigen körperlichen und verbalen Angriffen.

Aus einem laut Polizei belanglosen Grund ist in Diedorf am Donnerstag ein Streit auf einem Spielplatz eskaliert. Die Auseinandersetzung gipfelte in einer Körperverletzung und Beleidigungen.

Wie die Polizei Zusmarshausen mitteilt, kam es zu dem Streit auf dem Spielplatz an der Nebelhornstraße. Gegen 15.30 Uhr hielten sich dort mehrere Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren sowie mehrere erwachsene Personen auf. Hierbei kam es, nach Kenntnisstand der Polizei, zu einem Streit wegen der Nutzung der Schaukel. Das Ganze endete darin, dass sich mindestens fünf Beteiligte gegenseitig schubsten, kratzten, anspuckten und beleidigten. (kar)