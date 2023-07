Streit vor der Haustür mitten in der Nacht

Zu einem handgreiflichen Streit ist es vor einem Mehrfamilienhaus in Diedorf in der Nacht auf Sonntag gekommen.

Von einem handgreiflichen Streit in Diedorf in den frühen Morgenstunden des Sonntags, 30. Juli, berichtet die Polizei aus Zusmarshausen. Dabei hatte ein 34-jähriger, stark alkoholisierter Mann mitten in der Nacht an einem Mehrfamilienhaus im Goldammerweg geklingelt und wollte hinein. Der Mann wohnt jedoch gar nicht in dem Haus.

Ein 76-jähriger und ein 58-jähriger Hausbewohner, beide laut Polizei ebenfalls leicht alkoholisiert, öffneten dem Mann. Der 34-Jährige stieß daraufhin den Älteren unvermittelt die drei Stufen der Hauseingangstreppe hinunter. Der Senior stürzte und zog sich Abschürfungen am Kopf und am Unterarm zu. Der 58-Jährige konnte den jüngeren Mann festhalten, bis die Polizei eintraf. (jah)

