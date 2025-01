Streit zwischen Autofahrern auf der B300 eskaliert

Zu einem handgreiflichen Streit kam es am Sonntag in Diedorf, berichtet die Polizei. Demnach fuhren eine 42-Jähriger und ein 27-Jähriger mit ihren Autos von Augsburg kommend auf der B300 in Richtung Diedorf. An der Fahrbahnverengung bei Vogelsang überholte der 42-Jährige den 27-jährigen Autofahrer und drängte sich vor ihm auf den verbleibenden Fahrstreifen, berichtet die Polizei. Im Anschluss verfolgte der 27-Jährige den 42-Jährigen bis nach Diedorf und stellte ihn dort zur Rede. Der Streit eskalierte in einem Handgemenge. Verletzt wurde dabei, nach bisherigem Kenntnisstand, niemand. Gegenüber der Polizei beschuldigten sich beide gegenseitig eines Fehlverhaltens. (kinp)

Diedorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B300 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis