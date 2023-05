Täter bricht Freitagnacht brachial elf Autos in Diedorf auf

Ein oder mehrere Täter haben in der Nacht auf Samstag in Diedorf regelrecht gewütet: Geparkte Autos wurden aufgebrochen, die Scheiben eingeschlagen, die Bremse gelöst.

Insgesamt elf Fahrzeuge wurden laut Polizei in der Nacht auf Samstag aufgebrochen. Fünf Fahrzeuge standen auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Hauptstraße in Diedorf. Dort parkten Arbeiter einer nahegelegenen Firma während ihrer Nachtschichten. Bei allen Fahrzeugen wurden die Seitenscheiben eingeschlagen und der Innenraum wurde durchsucht. Da keine Wertsachen im Auto waren, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt nur rund 4.500 Euro.

Bei zwei Fahrzeugen löste der unbekannte Täter die Handbremse, so dass sie wegrollten und an einer nahegelegenen Leitplanke zum Stehen kamen. Ein weiteres Fahrzeug wurde auf dem Gelände der Firma Borscheid und Wenig aufgebrochen. Auch hier wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und der Pkw durchsucht. Entwendet wurde nichts. Der Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt.

Massive Gewalt: Auto mit dem Gullideckel eingeschlagen

Ein Auto stand auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof. Hier wurden laut Polizeibericht der zuständigen Inspektion in Zusmarshausen beide linken Scheiben vermutlich mit einem herausgehobenen Gullideckel eingeschlagen. Dadurch wurde auch die Fahrertüre stark beschädigt. Außerdem schlug der unbekannte Täter gegen die Frontscheibe, die dadurch beschädigt wurde. Auch hier wurde nichts entwendet. Der Schaden dürfte bei mindestens 1.500 Euro liegen.

Vier weitere Fahrzeuge wurden im Bereich Flurstraße, Europaplatz, Friedhofstraße und Kirchenweg aufgebrochen. Hier gelangte der Täter auf unbekannte Weise in die Fahrzeuge, durchsuchte diese und nahm einige Gegenstände mit. Es entstand kein Sachschaden, aber ein Diebstahlschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, welche in der Nacht von Freitag auf Samstag etwas Verdächtiges festgestellt haben, sollen sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter Telefon 08291 / 18900 melden. (dav)

