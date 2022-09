Diedorf

Taschendieb stiehlt in Diedorf einer 81-Jährigen die Geldbörse

Einer Rentnerin hat in Diedorf ein Taschendieb am Donnerstag den Geldbeutel gestohlen.

Eine 81-jährige Rentnerin geht in Diedorf bei einem Discounter einkaufen. Als sie an der Kasse bezhalen will, ist der Geldbeutel verschwunden.

Einer Rentnerin hat in Diedorf ein Taschendieb am Donnerstag den Geldbeutel gestohlen. Die 81-Jährige war um 10.30 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter Am Straßfeld. Ihren Geldbeutel hatte sie laut Polizei in einem Seitenfach ihres Einkaufskorbes verstaut, der wiederum im Einkaufswagen stand. Erst als die Seniorin an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Der Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro. (thia)

