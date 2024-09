Theater Eukitea präsentiert Programm für neue Saison

Im Diedorfer Theater Eukitea wird Ende September die neue Saison eingeleitet. Das Programm für den kommenden Herbst und Winter steht bereits und verspricht Abwechslung und gute Unterhaltung. Die Spielzeit startet mit dem „Trödelmarkt der Träume“ am Sonntag, 29. September, wo Sarah Hieber und Fred Brunner Gedichte von Michael Ende neu interpretieren. Am Sonntag, 20. Oktober, folgt das Konzert „Into the deep“ von Martina Eisenreich und Andreas Hinterseher, die die Zuhörenden in faszinierende Klangwelten entführen. Michael Jonecks Foto-Vortrag „Mit dem Rad in Rende am Freitag, 25. Oktober, nimmt die Besucherinnen und Besucher auf eine Reise zum Nordkap und zeigt die Weiten Skandinaviens durch seine Augen.

Ticket-Preise gibt es auf der Internetseite des Diedorfer Eukitea

Nach einer kurzen Pause geht es im November weiter mit der Theaterproduktion „Sophie Scholl – Innere Bilder“, welche an mehreren Tagen aufgeführt wird. Das Stück beruht auf Texten und Briefen von der deutschen Widerstandskämpferin Sophie Scholl, die gegen den Nationalsozialismus kämpft. Zu Adventszeit im Dezember zaubert das Eukitea Wintermärchen mit dem Stück „Schneeweißchen und Rosenrot“ in das Diedorfer Theaterhaus. Im neuen Jahr dürfen sich Musikfreunde und -freundinnen auf ein Kammerkonzert mit den Musikerinnen Sarah Christian und Hisako Kawamura freuen, welches am Sonntag, 26. Januar, stattfindet.

Das Theaterstück „Harun und die Pfütze-ze“ präsentiert am Sonntag, 9. Februar, mit Schauspiel und Puppenspiel eine Geschichte für Familien und Kinder. Abgeschlossen wird die Saison mit dem Kinderfasching und dem Stück „Pina Aquamarina“, welches mit Faschings-Spielen ergänzt wird. Die Programmübersicht und alle Termine gibt es auf der Internetseite unter www.eukitea.de. Ticketreservierungen werden per Mail an tickets@eukitea.de oder telefonisch unter 08238 96474396 entgegengenommen. Auch auf der Internetseite können Karten bestellt werden.