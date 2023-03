Theater-Püppchen auf den Spuren des heiligen Franz von Assisi

Plus Dem heiligen Franz von Assisi wird nachgesagt, dass er mit Tieren sprach. Im Diedorfer Eukitea lebte der erste Franziskaner in einer tiefgründigen Theaterversion auf.

800 Jahre Franziskanerkloster in Augsburg: ein stolzes Jubiläum im Jahre 2021 – und für das Puppentheater „La Favola“ Grund genug, in Zusammenarbeit mit der Barfüßer Kirche ein ganz besonderes Bühnenschauspiel aus der Taufe zu heben. „Bruder Maus & Schwester Lerche“ heißt das ungewöhnliche Stück, das nun auch im Diedorfer Eukitea für äußerst fröhliche, aber auch etwas tiefgründigere Unterhaltungsmomente sorgte - nicht zuletzt wegen ungewöhnlicher Hauptdarsteller.

Doch die Hauptfiguren waren nicht etwa menschliche Theaterschauspieler aus Fleisch und Blut, sondern äußerst liebevoll gestaltete Hand- und Fingerpüppchen, die sowohl die erwachsenen Besucher als auch die zahlreich anwesenden Kinder zum Schmunzeln und Mitfiebern brachten.