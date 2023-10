Theaterverein Diedorf: Noch letzte Karten für das Stück "Umdraaht"

Viele Spieltermine für die Vorstellungen des Theatervereins Diedorf im Gasthaus Adler sind schon ausverkauft. Darum geht es in dem Stück.

Der Theaterverein Diedorf startet bald mit dem Stück „Umdraaht“ von Peter Landstorfer in die Spielsaison. Doch wer die Aufführung im Gasthof Adler sehen will, muss sich sputen: Einige Spielabende sind schon ausverkauft.

Zur Handlung: In einem bayerischen Dorf leben verschiedenste Charaktere miteinander. Doch jeder ist auf das Leben des anderen insgeheim ein wenig neidig. Simpl, der Poet und Maler, beneidet den Richter, weil dieser nur aus seinen Gesetzbüchern ablesen muss, der Richter wiederum würde seine Verantwortung gerne gegen Simpls künstlerischer Freiheit eintauschen. Der Viehhändler Preller würde viel lieber Bier ausschenken als sich mit fetten Säuen und Kühen zu beschäftigen, während die Wirtin Veronika die Schikanen ihrer Gäste satt hat. Das Kräuterweiberl Gundl sehnt sich bei ihren obligatorischen Anzeigen immer wieder nach dem warmen Arbeitsplatz der Gerichtsschreiberin Georgia, Georgia hingegen würde liebend gerne den ganzen Tag an der frischen Luft sein. Beim Ehepaar Duckerer sind die Rollen hingegen klar verteilt: Sie hat das Sagen, und er muss tun, was sie sagt.

Ist es besser in der Rolle des Anderen?

Zunächst findet sich jeder mit seinem Schicksal noch ab, doch als die Nörgeleien und Sticheleien überhand nehmen, beschließt man, alles "umdraaht" zu machen. Ein jeder schlüpft in die Rolle des anderen und probiert dessen "schönes" Leben aus. Doch es kommt wie es kommen muss: Georgia als Kräuterweiberl verkauft nichts, Gundl hingegen führt einen tückischen Kampf mit einer ganz gewöhnlichen Schreibmaschine. Prellers erster Schweinsbraten als Wirt landet samt der Reiner auf dem Boden, die neue Viehhändlerin Veronika treibt inzwischen die Preise für das Vieh in den Keller. Die Gedichte des Herrn Rat gleichen poetischer Impotenz während Simpls erste Verhandlung in einer handfesten Schlägerei endet.

Spieltermine sind: Freitag, 10. November; Samstag, 11. November; Freitag, 17. November; Samstag, 18. November. Freitag und Samstag ist Beginn jeweils um 20 Uhr, sonntags um 17 Uhr. Karten gibt es per Mail an: kartenvorverkauf@theaterverein-diedorf.de. Es gibt nur noch Karten für den 10., 11. und 17. November. Alle Infos im Internet unter www.theaterverein-diedorf.de. (AZ)

