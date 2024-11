Tina Schüssler: Doku und Studiogast im Fernsehen

Tina Schüssler, Ex-Profiboxerin, hat nach einem Schlaganfall ihren Optimismus nicht verloren und kehrte nach viel Mühe zurück in den Ring. Das BR Fernsehen zeigt am Montag, 25. November, um 22 Uhr in der Sendereihe Lebenslinien „Tina Schüssler – Mein härtester Kampf“. Der Film ist bereits in der ARD Mediathek verfügbar. Tina Schüssler stammt aus Diedorf, ist Mutter eines Sohnes. Als Profiboxerin und Kickbox-Weltmeisterin hat sie gelernt, einzustecken. 2009 geht plötzlich nichts mehr: Bauchwandriss, Notoperation, Lungenembolie, Schlaganfall und die Entdeckung eines Herzfehlers. Mit eisernem Willen überwindet sie in zweieinhalb Jahren die Lähmungen, lernt wieder zu sprechen und steigt mit 39 Jahren zurück in den Ring. 2013 erkämpft sie sich den Weltmeistertitel im Boxen. Aber drei Jahre später macht ihr Körper endgültig nicht mehr mit und sie muss sich mit Anfang 40 noch einmal völlig neu erfinden. Tina Schüssler ist am 25. November auch Studiogast in der BR-Abendschau ab 18 Uhr. (AZ)

Regine Kahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis