Traurige Romanzen und tosende Klanggewitter bei den Diedorfer Kulturtagen

Die Bayerische Kammerphilharmonie lässt beim Gastspiel in Diedorf unbekannte Perlen britischer Klassikvariationen durch die Herz Mariä-Kirche schweben.

Sie wurden mit zahlreichen renommierten Musikpreisen ausgezeichnet, haben sich auf internationalen Klassikfestivals bis ganz nach oben gespielt und waren immer wieder mit den großen Legenden der modernen Jazz-Musik zusammengetroffen: die Musiker der Bayerischen Kammerphilharmonie, die sich mit ihrem Streicher-Orchester nun auf den Diedorfer Kulturtagen die konzertante Ehre gab. In der Herz Mariä-Kirche hat sich das Ensemble selten vernommener Arrangements der etwas unbekannteren britischen Komponisten angenommen.

Mit Gustav Holsts „St. Paul’s Suite“ tobte gleich schon Mal ein monumentaler Klanggewittersturm auf die zahlreich erschienenen Zuschauer los, der durchaus ein wenig an die epischen Soundtracks der Filmmusiklegenden Hans Zimmer und John Williams erinnern mochte. Dieser instrumentale Donnerschlag ging jedoch unverhofft in ein locker-verspieltes Frühlingsmotiv und schließlich in eine wehmütige Trauermelodie über – nur um am Ende mittels eines flinken Katz und Maus-Spiels auf den Violinensaiten in ein mitreißendes Finale einzutauchen, das einem berauschenden Ballett-Höhepunkt in einem königlichen Tanzsaal glich.

So ausgeprägt die dramatisch inszenierten Kontraste in jenem ersten Mammutwerk gewesen waren, so harmonisch verschmolzen die selbigen im darauf folgenden Konzertarrangement des englischen Komponisten Gerald Finzi zu einer spannenden Melange – wenn auch auf äußerst ungewöhnliche Weise: Das üblicherweise fröhliche Allegro zu Beginn des Stückes war mit relativ düsteren Klangfarben angestrichen, das folgende Adagio nicht romantisch verträumt, sondern als schwermütiges Wehklagen eines seelisch gepeinigten Menschen in Szene gesetzt. Erlöst wurden die Zuhörer erst durch das abschließende Rondo, ein in bunten Klangfarben eingefangenes Festbankett der Sinne, welches sich von seiner melancholischen Grundstimmung jedoch niemals gänzlich zu befreien vermochte. Einen lautstarken Sonderapplaus für diese ungewöhnliche Inszenierung durfte dabei der Klarinetten-Solist Thorsten Johanns für sich verbuchen, der mit überzeugender Nonchalance die erstaunliche Vielseitigkeit seines Blasinstruments unter Beweis gestellt hatte.

Nach der Pause konnten die Konzertbesucher bei der Streichersonate von Edward Elgar fast schon ein wenig aufatmen, obgleich in dieser deutliche Anklänge an das Nibelungen-Motiv von Richard Wagner eingewebt worden waren. Und das war sicherlich nicht dem Zufall geschuldet: Der Komponist Elgar hatte einstmals beim Komponieren seines Werkes dieses gleich schon mal mit eigenen Worten bewertet und charakterisiert: „Als Ritter noch die Lanze hoch gen Himmel reckten…“, schrieb er damals hochdramatisch auf die Notenblätter seines Werkes.

Immer wieder neue Klangfarben

Als krönenden Abschluss ihres Streicherkonzerts präsentierten die Kammerphilharmoniker schließlich eine weitere ungewöhnliche Komposition, die aus der Feder des Pianisten und Pazifisten Benjamin Britten stammte: Nach einer dramatischen Einführung in die musikalische Grundthematik des Stücks wurde diese geschickt in ganzen zehn Variationen verändert und modifiziert, sodass immer wieder neue Klangfarben durch den Kirchenbau schwebten – von der zarten Romanze bis zum zünftigen Marsch, vom Wiener Walzer bis zur italienischen Arie, wobei diese nicht von einer menschlichen Opernstimme, sondern von der Violine des Konzertmeisters Gabriel Adorján höchstpersönlich „eingesungen“ wurde.

Lesen Sie dazu auch