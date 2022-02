Diedorf

TSV Diedorf will seine Zukunft neu gestalten - und auch bauen

Der bisherige Geschäftsstellenleiter Stefan Buchholz möchte künftig als Geschäftsführer den Verein auch offiziell vertreten können. Mit einer Umfrage möchte er derzeit die Wünsche und Bedürfnisse, die an den TSV Diedorf gestellt werden, ermitteln.

Plus Eine Umfrage soll zeigen, was sich Sportlerinnen und Sportler wünschen. Der Verein plant mit der neuen Stelle eines Geschäftsführers und sogar einem Neubau.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Basketball und Badminton, Ringen und die Cheerleader sowie Fußball: Das sind nur einige der Abteilungen, für die der TSV Diedorf vor allem bekannt ist. Doch beim Verein läuft nicht alles rund: Kinder mussten in der Vergangenheit bereits abgewiesen werden, gleichzeitig könnten andere Abteilungen durchaus neue Mitglieder gut vertragen. Und auch die Führung des Vereins will sich neu aufstellen. Auf dem Weg zum modernen Verein befragt der Verein jetzt seine Mitglieder, was sie sich wünschen. Der Umbruch beginnt mit dem Vorstand. Denn die beiden Vorsitzenden, Dietmar Teut und Herbert Aust, wollen aufhören.

