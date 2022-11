Diedorf

Siebtklässler aus Diedorf flog mit seiner Drohne bei Weltmeisterschaft in den USA

Plus Im Diedorfer Gymnasium gibt es eine Drohnen-AG. Ein Siebtklässler ist in dem modernen Sport so gut, dass er nun an den Weltmeisterschaften in den USA teilnahm.

Von Moritz Maier

Allein beim Zusehen fällt es schwer, den unglaublichen Geschwindigkeiten zu folgen. Die vier Propeller lassen die Drohne in Sekundenbruchteilen die Richtung wechseln. Und das bei maximalem Tempo. Von 0 auf 200 Stundenkilometer in unter einer Sekunde. Als wäre das nicht schon genug, gilt es im Wettkampf auch noch, Hindernisse zu umkurven und zu durchfliegen. Der Sport nennt sich "Drone Racing" und seit Kurzem können sich Schülerinnen und Schüler des Diedorfer Schmuttertal-Gymnasiums darin versuchen. Ein Siebtklässler nahm nun sogar an der Weltmeisterschaft in den USA teil.

