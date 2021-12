Überholmanöver bei Diedorf endet an einem Baum

Trotz unklarer Verkehrslage will eine 57-jährige Seat-Fahrerin überholen. Während des Manövers weicht sie plötzlich aus und kommt von der Straße ab.

Ein missglücktes Überholmanöver ist am Sonntag für eine 57-jährige Autofahrerin in ihrem Seat an einem Baum geendet. Die Frau war gegen 11.45 Uhr auf der Kreisstraße von Biburg in Richtung Rommelsried unterwegs.

Trotz einer unklaren Verkehrslage wollte die 57-Jährige laut Polizei eine 38-jährige Mercedes Fahrerin überholen. Während des Manövers interpretierte sie allerdings die Reaktion der vorausfahrenden Frau falsch, wich nach links aus und kollidierte mit einem Baum. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die Seat-Fahrerin leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in das Uniklinikum eingeliefert werden. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von geschätzten 20.000 Euro. (thia)