„Uma Noite Carioca: Eine Nacht in Rio“: Rhythmische Klänge im Theater Eukitea

Die in New Orleans lebende Vollblutmusikerin Susanne Ortner kehrt für dieses Konzert am Samstag, 19. Juli, in ihre alte Heimat zurück. An ihrer Seite spielt der Gitarrist Olivier Lob die charaktervolle siebensaitige Gitarre. Susanne Ortner, bekannt für ihren ausdrucksstarken Sound und für die Tiefe, mit der sie sich jedem Genre widmet, beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem brasilianischen „Choro“. Diese virtuose Musikrichtung, die als Vorläufer des Samba und des Bossa Nova gilt, brachte sie 2024 mit ihrer Gruppe Macumba zum gefeierten Debut auf dem New Orleans Jazz and Heritage Festival 2024. Susanne Ortner entfacht mit Olivier Lob mit beeindruckender Musikalität das Feuer des „Choro“ - eine lebendige, rhythmische und zugleich tief emotionale Musik, geprägt von raffinierten Melodien, Kontrapunkten und spontanen Improvisationen. Reguläre Karten kosten 32 Euro, ermäßigte Karten 28 Euro, Schüler und Schülerinnen und Studierende zahlen 18 Euro. Tickets sind per E-Mail erhältlich unter tickets@eukitea.de oder unter Telefon 08238/96474396.

