Unbekannte beschädigen Zaun von Knoblauchfabrik

Der Zaun einer Firma am Bahnhof in Diedorf ist von Unbekannten beschädigt worden. Die Polizei ermittelt.

Der Zaun der Knoblauchfabrik in Diedorf ist von Unbekannten beschädigt worden. Das teilt die Polizei mit. Demnach wurde der Zaun in der Zeit zwischen dem vergangenen Donnerstag und Samstag beschädigt. Außerdem rissen die Unbekannten ein Wellblech ab, um in den überdachten Hinterhof der Firma zu gelangen. Den dadurch entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. (kinp)