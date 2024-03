Diedorf

vor 33 Min.

Unbekannte brechen in Reihenhaus in Diedorf ein

In ein Reihenhaus in Diedorf wird am Freitagabend eingebrochen. Die Polizei ermittelt und bitte Zeugen um Hinweise.

Die Polizei meldet einen Einbruch in Diedorf. Demnach drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter am Freitagabend gegen 18 Uhr in ein Reihenhaus in der Lettenbachstraße (Bereich der 30er Hausnummern). Die genaue Höhe des entstandenen Schadens und der Beute sind derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (kinp)

Themen folgen