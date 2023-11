Unbekannte schmieren Hakenkreuze an die Grund- und Mittelschule in Diedorf

Mit einer Spraydose sollen Jugendliche am Samstag Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen an die Schule gesprüht haben. Jetzt sucht die Polizei nach den Straftätern.

Mit einer Spraydose haben unbekannte Täter am Samstagabend in Diedorf die Grund- und Mittelschule in der Pestalozzistraße in Diedorf beschmiert. Wie die Polizei berichtet, wurden Türen, Fenster und Wohncontainer mit Hakenkreuzen, Schriftzügen wie „Sieg Heil“, „Ausländer raus“ und weiteren beleidigenden Schriftzügen an mehreren Orten der Schule aufgesprüht. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Tätern um Jugendliche handelt.

Zwei Zeugen haben das Geschehen beobachtet, dass sich zwischen 22 und 22.20 Uhr ereignet haben soll. Danach fuhren die Täter mit einem Zweikraftrad davon, berichtet die Polizei, die nach der Straftat nun nach den Tätern fahndet. Derzeit wird von einem Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro ausgegangen. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (AZ)