Nach einem Fall von Unfallflucht in Diedorf ermittelt die Polizei. Wie die Beamten berichten, ist am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Daimlerstraße ein schwarzer Skoda angefahren worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 13.40 Uhr. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 1000 Euro. (kinp)

