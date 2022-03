Unbekannter fährt geparktes Auto in Diedorf an

Als eine Frau am Mittwoch zu ihrem Auto in Diedorf kommt, stellt sie fest: Der Wagen wurde angefahren. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Das Auto einer 37-Jährigen wurde vermutlich am Mittwoch gegen 15 Uhr vor der Kindertagesstätte am Marienplatz in Diedorf angefahren. Laut Polizei handelt es sich im einen roten VW Golf. Das Fahrzeug wurde an der Beifahrerseite zerkratzt. Möglicherweise entstand der Schaden durch eine einsteigende Person von einem daneben geparkten Fahrzeug, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. (kinp)