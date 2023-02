Unbekannter fährt in Diedorf einem Smart den Spiegel ab

Im Vorbeifahren beschädigt in Diedorf ein Unbekannter den Außenspiegel eines geparkten Autos. Ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren, fährt er weiter.

Ein geparktes Auto hat am Dienstag gegen 11.30 Uhr ein Unbekannter in der Lindenstraße in Diedorf angefahren. Der graue Smart war in der Bushaltestelle vor der Hausnummer 32 abgestellt.

Laut Polizei beschädigte offenbar im Vorbeifahren ein anderes Fahrzeug den linken Außenspiegel des Smart und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro. (thia)